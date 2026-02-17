В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичный суд арестовал мужчину, который, по данным следствия, разбил витрину в магазине и похитил ювелирные изделия на сумму 1,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.