В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей
Столичный суд арестовал мужчину, который, по данным следствия, разбил витрину в магазине и похитил ювелирные изделия на сумму 1,8 миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2026
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей
Суд в Москве арестовал мужчину, ограбившего ювелирный магазин на 1,8 млн руб