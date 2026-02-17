Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей
21:52 17.02.2026
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей - РИА Новости, 17.02.2026
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей
Происшествия, Москва, Россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали ограбившего ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей

Суд в Москве арестовал мужчину, ограбившего ювелирный магазин на 1,8 млн руб

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичный суд арестовал мужчину, который, по данным следствия, разбил витрину в магазине и похитил ювелирные изделия на сумму 1,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Перовский районный суд города Москвы 17 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Мусаева Расула Муратовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж-ред.)", - сказали в суде.
Мусаеву по вменяемой статье грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.
