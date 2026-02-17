https://ria.ru/20260217/arest-2074899079.html
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT - РИА Новости, 17.02.2026
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT
Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко потряс офис Владимира Зеленского и еще больше усилил опасения партнеров Украины об укоренившейся в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:11:00+03:00
2026-02-17T11:11:00+03:00
2026-02-17T11:11:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074809261.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_4fe8fd65c203773f72f8e2067e502f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Мирный план США по Украине
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT
FT: арест Галущенко потряс офис Зеленского и усилил опасения партнеров