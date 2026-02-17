Рейтинг@Mail.ru
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT - РИА Новости, 17.02.2026
11:11 17.02.2026
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT - РИА Новости, 17.02.2026
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT
Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко потряс офис Владимира Зеленского и еще больше усилил опасения партнеров Украины об укоренившейся в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:11:00+03:00
2026-02-17T11:11:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
мирный план сша по украине
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Мирный план США по Украине
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT

FT: арест Галущенко потряс офис Зеленского и усилил опасения партнеров

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко потряс офис Владимира Зеленского и еще больше усилил опасения партнеров Украины об укоренившейся в стране коррупции, пишет британская газета Financial Times.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.
"Его арест - это последний эпизод в крупнейшем коррупционном скандале на Украине (за последние несколько лет - ред.)... который потряс руководство Зеленского и вынудил уйти в отставку нескольких его ближайших соратников", - пишет издание.
Издание отмечает, что скандал с Галущенко усилил опасения основных партнеров Украины по поводу необходимости борьбы с укоренившейся коррупцией.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Мирный план США по Украине
 
 
