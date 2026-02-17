Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Анадыре из-за пурги сорвало части кровель и фасадов

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Части кровель и фасадов сорвало в Анадыре нетипично сильным ветром в 40 метров в секунду, сообщил мэр Сергей Спицын.

Во вторник мэрия Анадыря сообщила об отмене занятий в школах и приостановке движения городского транспорта из-за пурги и плохой видимости. Спасатели перевозили местных жителей по основным маршрутам на "Камазе". В результате аварии на сетях с утра в том числе была отключена участковая больница посёлка Угольные Копи, операционный блок и реанимационное отделение запитаны от дизель-генератора.

"Сильные порывы ветра достигли скорости до 40 метров в секунду. Такая интенсивная пурга накрыла нас сегодня впервые за долгое время. Совместно с представителями обслуживающих организаций осмотрели социальные объекты и жилые дома. Обнаружены повреждения от природного явления. Проблемы есть. Нетипично сильным ветром сорваны части кровель и фасадов", - сообщил мэр в своем Telegram-канале

Он отметил, что повреждения обследуют для ремонта ремонтов.

"В условиях сложной видимости на дорогах доставили свежевыпеченный хлеб от пищекомбината "Полярный" в окружной профильный лицей, многопрофильный колледж, а также жителям наиболее пострадавшего дома по ул. Партизанская 7 и жителям Тавайваама, куда добраться было сложнее всего", - отметил Спицын.

В национальное село Тавайваам дорогу пробили с помощью тяжёлой техники. Там среди получателей хлеба - пожилые жители, многодетные, малоимущие и семьи участников СВО.