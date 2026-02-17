https://ria.ru/20260217/anadyr-2074873484.html
В Анадыре из-за пурги сорвало части кровель и фасадов
В Анадыре из-за пурги сорвало части кровель и фасадов - РИА Новости, 17.02.2026
В Анадыре из-за пурги сорвало части кровель и фасадов
Части кровель и фасадов сорвало в Анадыре нетипично сильным ветром в 40 метров в секунду, сообщил мэр Сергей Спицын. РИА Новости, 17.02.2026
Последствия пурги в Анадыре
Части кровель и фасадов сорвало в Анадыре.
"Сильные порывы ветра достигли скорости до 40 метров в секунду. Такая интенсивная пурга накрыла нас сегодня впервые за долгое время", - рассказал мэр города Сергей Спицын.
Во вторник мэрия сообщила об отмене занятий в школах и приостановке движения городского транспорта, спасатели перевозили местных жителей по основным маршрутам на "Камазе".
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Части кровель и фасадов сорвало в Анадыре нетипично сильным ветром в 40 метров в секунду, сообщил мэр Сергей Спицын.
Во вторник мэрия Анадыря
сообщила об отмене занятий в школах и приостановке движения городского транспорта из-за пурги и плохой видимости. Спасатели перевозили местных жителей по основным маршрутам на "Камазе". В результате аварии на сетях с утра в том числе была отключена участковая больница посёлка Угольные Копи, операционный блок и реанимационное отделение запитаны от дизель-генератора.
"Сильные порывы ветра достигли скорости до 40 метров в секунду. Такая интенсивная пурга накрыла нас сегодня впервые за долгое время. Совместно с представителями обслуживающих организаций осмотрели социальные объекты и жилые дома. Обнаружены повреждения от природного явления. Проблемы есть. Нетипично сильным ветром сорваны части кровель и фасадов", - сообщил мэр в своем Telegram-канале
Он отметил, что повреждения обследуют для ремонта ремонтов.
"В условиях сложной видимости на дорогах доставили свежевыпеченный хлеб от пищекомбината "Полярный" в окружной профильный лицей, многопрофильный колледж, а также жителям наиболее пострадавшего дома по ул. Партизанская 7 и жителям Тавайваама, куда добраться было сложнее всего", - отметил Спицын.
В национальное село Тавайваам дорогу пробили с помощью тяжёлой техники. Там среди получателей хлеба - пожилые жители, многодетные, малоимущие и семьи участников СВО.
Как сообщает администрация Анадырского муниципального округа, аварийно-восстановительные работы на сетях завершены. Подача электроэнергии возобновлена во все многоквартирные дома, социальные и административные объекты в полном объеме.