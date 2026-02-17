https://ria.ru/20260217/amerika-2075055063.html
В Нью-Йорке несколько человек пострадали в результате взрыва в церкви
Несколько человек могли пострадать в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает газета Daily Sentinel со ссылкой на местные спасательные службы. РИА Новости, 17.02.2026
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Несколько человек могли пострадать в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает газета Daily Sentinel со ссылкой на местные спасательные службы.
По информации издания, инцидент произошел в церкви Abundant Life Church примерно в 10.45 по местному времени (18.45 мск). Взрыву предшествовал вызов из-за запаха газа в 10.23 (18.23 мск).
На место взрыва прибыла пожарная служба города Бунвилл вместе с другими спасательными службами, чтобы провести проверку и оказать помощь пострадавшим.