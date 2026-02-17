Рейтинг@Mail.ru
20:11 17.02.2026
В Нью-Йорке несколько человек пострадали в результате взрыва в церкви
В Нью-Йорке несколько человек пострадали в результате взрыва в церкви
в мире
нью-йорк (город)
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке несколько человек пострадали в результате взрыва в церкви

Daily Sentinel: В Нью-Йорке произошел взрыв в церкви, есть пострадавшие

© РИА Новости / Ольга ДенисоваЗимний шторм в Нью-Йорке, 9 февраля 2017
Зимний шторм в Нью-Йорке, 9 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Ольга Денисова
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Несколько человек могли пострадать в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает газета Daily Sentinel со ссылкой на местные спасательные службы.
По информации издания, инцидент произошел в церкви Abundant Life Church примерно в 10.45 по местному времени (18.45 мск). Взрыву предшествовал вызов из-за запаха газа в 10.23 (18.23 мск).
На место взрыва прибыла пожарная служба города Бунвилл вместе с другими спасательными службами, чтобы провести проверку и оказать помощь пострадавшим.
В миреНью-Йорк (город)
 
 
