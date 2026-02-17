Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь - РИА Новости, 17.02.2026
17:10 17.02.2026 (обновлено: 17:13 17.02.2026)
МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь
МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь - РИА Новости, 17.02.2026
МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь
Предположения о том, что теперь для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения у него будут брать слюну, являются домыслами, сообщила официальный РИА Новости, 17.02.2026
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
Новости
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Здоровье - Общество
МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь

МВД опровергло утверждения о тестировании водителей на опьянение по слюне

© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Fotolia / Alexandr Blinov
Автомобиль полиции . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предположения о том, что теперь для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения у него будут брать слюну, являются домыслами, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала – слюны. МВД России разъясняет, что предложенная инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения на данный момент не вступила в силу и является проектом, который предложен на общественное обсуждение", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, основным нововведением является закрепление положения, "согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны". "В то же время для определения признаков алкогольного опьянения по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе", - подчеркнула Волк.
Она отметила, что применение данных приборов планируется осуществлять исключительно с согласия водителя, а предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет автомобилем пьяным, в случаях, когда характерные признаки неочевидны.
ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала