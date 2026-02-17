https://ria.ru/20260217/alkotest-2075017047.html
МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь
Предположения о том, что теперь для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения у него будут брать слюну, являются домыслами, сообщила официальный
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предположения о том, что теперь для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения у него будут брать слюну, являются домыслами, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала – слюны. МВД России разъясняет, что предложенная инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения на данный момент не вступила в силу и является проектом, который предложен на общественное обсуждение", - написала она в своем Telegram-канале
.
По ее словам, основным нововведением является закрепление положения, "согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны". "В то же время для определения признаков алкогольного опьянения по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе", - подчеркнула Волк
.
Она отметила, что применение данных приборов планируется осуществлять исключительно с согласия водителя, а предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет автомобилем пьяным, в случаях, когда характерные признаки неочевидны.