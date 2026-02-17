В Общественной палате предложили повысить возраст продажи алкоголя

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возраст продажи алкогольной продукции в России следует повысить до 21 года, это решение снизит уровень алкоголизма в стране, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что необходимо повысить возрастной порог для употребления алкоголя до 21 года. Это возможно, как в некоторых странах, с некоторыми послаблениями, например, разрешить продажу пива с 18 лет", - сказал Гриб

По его мнению, для крепких алкогольных напитков повышение возрастного порога является необходимым. Гриб отметил, что к 21 году у молодых людей формируется более высокий уровень ответственности.

"Возможно, стоит рассмотреть поэтапное повышение: например, с 2027 года разрешить употребление алкоголя с 19 лет, с 2028 года - с 20 лет, а с 2029 года - уже установить порог в 21 год", - добавил Гриб.

Он считает, что такое решение поможет снизить уровень алкоголизма среди молодежи, уменьшит число дорожно-транспортных происшествий, травм и преступлений. Эксперт также подчеркнул важность обсуждения этой инициативы с участием экспертов.