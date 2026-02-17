Рейтинг@Mail.ru
В Общественной палате предложили повысить возраст продажи алкоголя
11:51 17.02.2026
В Общественной палате предложили повысить возраст продажи алкоголя
В Общественной палате предложили повысить возраст продажи алкоголя - РИА Новости, 17.02.2026
В Общественной палате предложили повысить возраст продажи алкоголя
Возраст продажи алкогольной продукции в России следует повысить до 21 года, это решение снизит уровень алкоголизма в стране, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.02.2026
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
В Общественной палате предложили повысить возраст продажи алкоголя

В ОП предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возраст продажи алкогольной продукции в России следует повысить до 21 года, это решение снизит уровень алкоголизма в стране, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что необходимо повысить возрастной порог для употребления алкоголя до 21 года. Это возможно, как в некоторых странах, с некоторыми послаблениями, например, разрешить продажу пива с 18 лет", - сказал Гриб.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
7 декабря 2025, 13:29
По его мнению, для крепких алкогольных напитков повышение возрастного порога является необходимым. Гриб отметил, что к 21 году у молодых людей формируется более высокий уровень ответственности.
"Возможно, стоит рассмотреть поэтапное повышение: например, с 2027 года разрешить употребление алкоголя с 19 лет, с 2028 года - с 20 лет, а с 2029 года - уже установить порог в 21 год", - добавил Гриб.
Он считает, что такое решение поможет снизить уровень алкоголизма среди молодежи, уменьшит число дорожно-транспортных происшествий, травм и преступлений. Эксперт также подчеркнул важность обсуждения этой инициативы с участием экспертов.
"Я не вижу значительной разницы между молодежью в 17 и 18 лет, но опираясь на рекомендации врачей и психологов, а также на зарубежный опыт, считаю, что порог следует установить на уровне 21 года", - заключил Гриб.​​
Продажа алкоголя в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя
9 февраля, 23:45
 
