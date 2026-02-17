https://ria.ru/20260217/akter-2075046179.html
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане
Американский актер Шайа Лабаф была арестован за драку у бара в Новом Орлеане, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 17.02.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99449/12/994491236_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_183529f834c382cf72f763df9e58037e.jpg
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
