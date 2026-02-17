Рейтинг@Mail.ru
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане
Шоубиз
 
18:56 17.02.2026
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане - РИА Новости, 17.02.2026
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане
Американский актер Шайа Лабаф была арестован за драку у бара в Новом Орлеане, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 17.02.2026
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане

TMZ: американский актер Шайа Лабаф арестован за драку в Новом Орлеане

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский актер Шайа Лабаф была арестован за драку у бара в Новом Орлеане, сообщает портал TMZ.
"Шайа Лабаф пережил неприятный инцидент ... в Новом Орлеане: он ввязался в драку, в результате которой на место происшествия прибыли парамедики... Согласно судебным документам, он был арестован и ему предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений", - пишет портал.
Очевидец рассказал TMZ, что Лабаф по какой-то причине был выведен из бара персоналом, после чего на улице завязалась драка. В результате на место прибыла скорая помощь, которая оказала помощь актеру.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова
16 февраля, 11:28
 
