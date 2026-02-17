https://ria.ru/20260217/aeroporty-2074859789.html
В четырех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
В четырех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнекамска и Сочи, сообщает Росавиация. РИА Новости, 17.02.2026
В аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнекамска и Сочи сняли ограничения