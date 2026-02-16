Фильм о погибшем военкоре РИА Новости получил награду в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев - РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в зоне спецоперации из-за обстрела ВСУ военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора" получил почетный диплом международного фестиваля журналистики "14th Global Festival of Journalism & AVGC - 2026" в Индии, сообщила РИА Новости директор Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова.
Фильм "Парень с нашего двора", созданный продюсером РИА Новости Инной Танашевой, включает материалы, снятые в первый год специальной военной операции: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав Журавлев, либо его коллеги. Кинокартину неоднократно показывали в рамках международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", также она была удостоена гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани.
Директор Русского дома отметила, что на показ российских фильмов пришли индийские студенты, начинающие режиссеры и будущие журналисты.
"И хотя война далеко от их домов, молодые индийские зрители смотрели с большим интересом. Это не фильм о войне, это история о человеке, который среди всего этого оставался собой: добрым, живым, настоящим", - подчеркнула Ремизова.
Директор Русского дома в Нью-Дели уточнила, что второй почетный диплом фестиваля получила лента режиссера Ашота Джазояна "Петербург! Жизнь в городе…" - 30 новелл о людях, которые делают Северную столицу живой. Кино сняла интернациональная команда из 14 стран, и сам этот факт свидетельствует, что культура не терпит границ, добавила Ремизова.
Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Он начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы, в 2014 году освещал события по возвращению Крыма. Ростислав работал в РИА Новости с 2021 года. В первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий: сначала - в ДНР, затем - в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его удостоили премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно.
