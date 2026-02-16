Рейтинг@Mail.ru
Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2026
11:31 16.02.2026
Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ
Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2026
Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ
Порядок получения россиянами субсидий на оплату коммунальных услуг планируют оптимизировать, в том числе за счет внедрения цифровых сервисов, следует из... РИА Новости, 16.02.2026
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Порядок получения россиянами субсидий на оплату коммунальных услуг планируют оптимизировать, в том числе за счет внедрения цифровых сервисов, следует из документа правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно утвержденному плану мероприятий, предполагается "снижение нагрузки на потребителей коммунальных услуг при получении государственной поддержки за счет оптимизации порядка получения гражданами субсидий на оплату коммунальных услуг, в том числе с внедрением государственных цифровых сервисов".
В Госдуме объяснили, что делать при резком росте платежа за ЖКХ
15 февраля, 02:54
В Госдуме объяснили, что делать при резком росте платежа за ЖКХ
15 февраля, 02:54
Результатом этих шагов должна стать поддержка социально незащищенных категорий граждан в части оплаты услуг ЖКХ в удобном цифровом формате без необходимости очного присутствия, указано в документе. С другой стороны, это должно сократить издержки госаппарата - в частности, органов соцзащиты - на обработку, анализ и оформление заявлений на получение соответствующих субсидий.
Проработкой этого вопроса займутся Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития. Доклад в правительство должен быть представлен к сентябрю 2026 года, а федеральный закон и соответствующий правительственный документ при необходимости подготовят к февралю 2029 года.
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
Вчера, 04:18
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
Вчера, 04:18
 
Общество
 
 
Заголовок открываемого материала