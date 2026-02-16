Правительство хочет упростить оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Порядок получения россиянами субсидий на оплату коммунальных услуг планируют оптимизировать, в том числе за счет внедрения цифровых сервисов, следует из документа правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно утвержденному плану мероприятий, предполагается "снижение нагрузки на потребителей коммунальных услуг при получении государственной поддержки за счет оптимизации порядка получения гражданами субсидий на оплату коммунальных услуг, в том числе с внедрением государственных цифровых сервисов".

Результатом этих шагов должна стать поддержка социально незащищенных категорий граждан в части оплаты услуг ЖКХ в удобном цифровом формате без необходимости очного присутствия, указано в документе. С другой стороны, это должно сократить издержки госаппарата - в частности, органов соцзащиты - на обработку, анализ и оформление заявлений на получение соответствующих субсидий.