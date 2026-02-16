Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
04:18 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. РИА Новости, 16.02.2026
общество
жкх
госдума рф
общество, жкх, госдума рф
Общество, ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ

РИА Новости: Афонин предложил ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ

Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.
Соответствующий законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Кремле внимательно следят за ситуацией с тарифами ЖКХ
12 февраля, 13:19
"Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документе отмечается, что в настоящее время Жилищный кодекс РФ предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не выше предельных (максимальных) индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта РФ. Также подчеркивается, что индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах России на 2026 год утверждены распоряжением кабмина от 25 ноября 2025 года и различаются по регионам.
В случае принятия данной инициативы повышение платы в рамках указанных индексов в период до 1 марта 2028 года осуществляться не будет.
"Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений", - сказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин РИА Новости.
По словам парламентария, инициатива направлена прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил Песков
ОбществоЖКХГосдума РФ
 
 
