В Женеве железнодорожное сообщение нарушено перед переговорами по Украине
21:52 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zheneva-2074810865.html
В Женеве железнодорожное сообщение нарушено перед переговорами по Украине
В Женеве железнодорожное сообщение нарушено перед переговорами по Украине

Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Женеве и пригородах нарушено накануне переговоров по Украине, в понедельник наблюдаются отмены и задержки поездов, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне трехсторонних переговоров по Украине в Женеве, когда в город начинают прибывать международные делегации, движение поездов в городе и пригородах сильно нарушено. На главном вокзале "Корнавен" на платформах скопилось множество пассажиров, чьи электрички были отменены или задержаны. Поезда опаздывают более чем на 30 минут.
Как сообщается на сайте компании-оператора железнодорожного транспорта SBB, перебои продолжатся и во вторник. Причиной называется "акт вандализма", совершенный в воскресенье в районе Лозанны. Злоумышленники повредили железнодорожное полотно, отчего загорелись электрокабели.
Движение нарушено в центре Женевы, ближайших пригородах и городах в направлении Лозанны.
В Женеве нет метро, и основной пассажиропоток приходится на трамваи и электрички.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
