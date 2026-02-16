В Женеве железнодорожное сообщение нарушено перед переговорами по Украине

ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Женеве и пригородах нарушено накануне переговоров по Украине, в понедельник наблюдаются отмены и задержки поездов, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне трехсторонних переговоров по Украине Женеве , когда в город начинают прибывать международные делегации, движение поездов в городе и пригородах сильно нарушено. На главном вокзале "Корнавен" на платформах скопилось множество пассажиров, чьи электрички были отменены или задержаны. Поезда опаздывают более чем на 30 минут.

Как сообщается на сайте компании-оператора железнодорожного транспорта SBB, перебои продолжатся и во вторник. Причиной называется "акт вандализма", совершенный в воскресенье в районе Лозанны . Злоумышленники повредили железнодорожное полотно, отчего загорелись электрокабели.

Движение нарушено в центре Женевы, ближайших пригородах и городах в направлении Лозанны.