15:30 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
женева (город), в мире, украина, россия, ги меттан, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан заявил РИА Новости, что прорыва по Украине в Женеве не ожидает, поскольку Украина и европейцы пока не готовы принять соглашение по вопросам территорий.
"Я сомневаюсь в этом (в прорыве – ред.), поскольку Украина и европейцы пока не готовы принять соглашение по вопросам территорий и гарантий безопасности", - сказал он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Женева (город)В миреУкраинаРоссияГи МеттанДмитрий ПесковВладимир МединскийМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
