Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан заявил РИА Новости, что прорыва по Украине в Женеве не ожидает, поскольку Украина и... РИА Новости, 16.02.2026
Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Швейцарский депутат заявил, что не ожидает прорыва на переговорах в Женеве