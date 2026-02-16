Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан заявил РИА Новости, что прорыва по Украине в Женеве не ожидает, поскольку Украина и европейцы пока не готовы принять соглашение по вопросам территорий.