Полиция Женевы подтвердила усиление мер безопасности на фоне переговоров

Меры безопасности в Женеве будут усилены с учетом предстоящих переговоров по Украине и Ирану, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 16.02.2026
