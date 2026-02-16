Рейтинг@Mail.ru
В Женеве не прокомментировали данные о месте проведения переговоров
15:17 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
В Женеве не прокомментировали данные о месте проведения переговоров
В полиции Женевы РИА Новости не стали подтверждать, но и не опровергли проведение трехсторонних переговоров РФ, США и Украины по мирному урегулированию в отеле... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
женева (город)
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
владимир мединский
в мире, женева (город), мирный план сша по украине, украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Мирный план США по Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Города мира. Женева. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. В полиции Женевы РИА Новости не стали подтверждать, но и не опровергли проведение трехсторонних переговоров РФ, США и Украины по мирному урегулированию в отеле InterContinental.
"Мы не можем разглашать информацию о предстоящих мероприятиях по соображениям безопасности", - заявили в полиции на просьбу подтвердить, состоятся ли переговоры на высоком уровне в данном отеле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
