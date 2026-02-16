https://ria.ru/20260216/zheneva-2074718348.html
В Женеве не прокомментировали данные о месте проведения переговоров
В полиции Женевы РИА Новости не стали подтверждать, но и не опровергли проведение трехсторонних переговоров РФ, США и Украины по мирному урегулированию в отеле... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
женева (город)
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
владимир мединский
