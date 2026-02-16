В Женеве, где пройдут переговоры по Украине, не усилили меры безопасности

ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Заметных усилений мер безопасности в преддверии трехсторонних переговоров по Украине между представителями РФ, США и Украины в Женеве пока не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник утром в городе царит обычная атмосфера. На центральном вокзале "Корнавен" по двое на выходе дежурят полицейские.
На центральных улицах, а также в районе, где находятся офисы главных международных организаций, не размещены дополнительные наряды полиции или фургоны силовиков.
У отелей President Wilson и InterContinental, где часто останавливаются высокопоставленные гости, тоже не усилили присутствие правоохранителей, однако охрана отелей дежурит на улице.
Ранее дипломатическая полиция Женевы отказалась сообщить РИА Новости, усилены ли меры безопасности в городе в связи с переговорами по Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.