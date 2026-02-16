В Женеве, где пройдут переговоры по Украине, не усилили меры безопасности

ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Заметных усилений мер безопасности в преддверии трехсторонних переговоров по Украине между представителями РФ, США и Украины в Женеве пока не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.

В понедельник утром в городе царит обычная атмосфера. На центральном вокзале "Корнавен" по двое на выходе дежурят полицейские.

США и На главных улицах также буднично, несмотря на то, что город принимает не одни переговоры на высоком уровне. Одновременно с представителями РФ Украины во вторник также проведут встречу переговорщики по иранскому ядерному досье.

На центральных улицах, а также в районе, где находятся офисы главных международных организаций, не размещены дополнительные наряды полиции или фургоны силовиков.

У отелей President Wilson и InterContinental, где часто останавливаются высокопоставленные гости, тоже не усилили присутствие правоохранителей, однако охрана отелей дежурит на улице.