https://ria.ru/20260216/zheneva-2074660670.html
Делегации, участвующие в переговорах по Украине, покинут Женеву в среду
В Женевском аэропорту сообщили РИА Новости, что делегации, участвующие в переговорах по Украине и Ирану, покинут Женеву в среду и четверг. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:33:00+03:00
2026-02-16T12:33:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
иран
дмитрий песков
владимир мединский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
