Делегации, участвующие в переговорах по Украине, покинут Женеву в среду
12:33 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Делегации, участвующие в переговорах по Украине, покинут Женеву в среду
В Женевском аэропорту сообщили РИА Новости, что делегации, участвующие в переговорах по Украине и Ирану, покинут Женеву в среду и четверг. РИА Новости, 16.02.2026
в мире, женева (город), украина, иран, дмитрий песков, владимир мединский, стив уиткофф, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Украина, Иран, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Женева, Швейцария
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Женева, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В Женевском аэропорту сообщили РИА Новости, что делегации, участвующие в переговорах по Украине и Ирану, покинут Женеву в среду и четверг.
"Делегации покинут Женеву в среду или четверг в зависимости от хода и результатов переговоров", - сказал представитель аэропорта.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдут 17 февраля в Женеве. Диписточник сообщил РИА Новости, что они пройдут при посредничества Омана.
