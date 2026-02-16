https://ria.ru/20260216/zheneva-2074642916.html
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности - РИА Новости, 16.02.2026
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности
Дипломатическая полиция Женевы отказалась сообщить РИА Новости, усилены ли меры безопасности в городе в связи с переговорами по Украине. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:26:00+03:00
2026-02-16T11:26:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
женева (город)
украина
в мире
россия
дмитрий песков
владимир мединский
стив уиткофф
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_01a2b0e1b756a8723627cfdff83ebeb4.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074639838.html
женева (город)
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_b4bad1a489b97bcf3b839bc4c1910bf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир мединский, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности
РИА Новости: в Женеве не ответили на вопрос об усилении мер безопасности