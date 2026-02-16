Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/zheneva-2074642916.html
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности - РИА Новости, 16.02.2026
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности
Дипломатическая полиция Женевы отказалась сообщить РИА Новости, усилены ли меры безопасности в городе в связи с переговорами по Украине. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:26:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
женева (город)
украина
в мире
россия
дмитрий песков
владимир мединский
стив уиткофф
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_01a2b0e1b756a8723627cfdff83ebeb4.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074639838.html
женева (город)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_b4bad1a489b97bcf3b839bc4c1910bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир мединский, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Полиция в Женеве отказалась ответить на вопрос об усилении мер безопасности

РИА Новости: в Женеве не ответили на вопрос об усилении мер безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дипломатическая полиция Женевы отказалась сообщить РИА Новости, усилены ли меры безопасности в городе в связи с переговорами по Украине.
"Мы не можем сообщать подобную информацию без проверки личности - и тем более по телефону", - ответили в дипполиции на просьбу пояснить, усилены ли меры безопасности в городе в связи с переговорами по Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Вчера, 11:19
 
Женева (город)УкраинаВ миреРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийСтив УиткоффПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала