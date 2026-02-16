Константинов назвал аморальными слова Зеленского о россиянах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным выпад с нецензурной лексикой Владимира Зеленского в адрес россиян.

Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.

"Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек, и история даст ему оценку. Правда, было бы хорошо, чтобы не только история, но и закон", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, политическая культура на Западе деградировала до такого уровня, что человек, который раньше не был бы вхож ни в один зал с серьезными политиками, теперь позволяет себе материться в прямом эфире.