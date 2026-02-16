https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074820076.html
Константинов назвал аморальными слова Зеленского о россиянах
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным выпад с нецензурной лексикой Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
"Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек, и история даст ему оценку. Правда, было бы хорошо, чтобы не только история, но и закон", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, политическая культура на Западе деградировала до такого уровня, что человек, который раньше не был бы вхож ни в один зал с серьезными политиками, теперь позволяет себе материться в прямом эфире.
"Зеленский
как шоумен чувствует аудиторию, понимает, что и это проглотят, поэтому позволяет себе такие выходки. Дальше будет только хуже. Он живет в скандалах, ему это нравится. Он разрушит все стандарты, которые были наработаны во взаимоотношениях между людьми, между странами", - сказал Константинов
