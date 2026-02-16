Рейтинг@Mail.ru
Константинов назвал аморальными слова Зеленского о россиянах
23:29 16.02.2026
Константинов назвал аморальными слова Зеленского о россиянах
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным выпад с нецензурной лексикой Владимира Зеленского в адрес россиян.
в мире
владимир константинов
владимир зеленский
2026
в мире, владимир константинов, владимир зеленский
В мире, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
Константинов назвал аморальными слова Зеленского о россиянах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным выпад с нецензурной лексикой Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
"Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек, и история даст ему оценку. Правда, было бы хорошо, чтобы не только история, но и закон", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, политическая культура на Западе деградировала до такого уровня, что человек, который раньше не был бы вхож ни в один зал с серьезными политиками, теперь позволяет себе материться в прямом эфире.
"Зеленский как шоумен чувствует аудиторию, понимает, что и это проглотят, поэтому позволяет себе такие выходки. Дальше будет только хуже. Он живет в скандалах, ему это нравится. Он разрушит все стандарты, которые были наработаны во взаимоотношениях между людьми, между странами", - сказал Константинов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
Вчера, 21:41
 
В миреВладимир КонстантиновВладимир Зеленский
 
 
