Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 16.02.2026 (обновлено: 22:45 16.02.2026)
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что украинская делегация готовится к переговорам в Швейцарии. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
переговоры по украине в женеве — 2026
швейцария
украина
игорь костюков (генштаб)
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
переговоры по украине в женеве — 2026, швейцария, украина, игорь костюков (генштаб), владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Швейцария, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве

Зеленский: Киев согласился на все реалистичные предложения США по миру

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что украинская делегация готовится к переговорам в Швейцарии.
«
"Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. <…> Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и долго", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 15:48
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский выступил с дерзким требованием к США
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026ШвейцарияУкраинаИгорь Костюков (Генштаб)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
