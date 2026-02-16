https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074809746.html
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что украинская делегация готовится к переговорам в Швейцарии. РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Зеленский: Киев согласился на все реалистичные предложения США по миру