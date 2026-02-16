Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве

«

"Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. <…> Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и долго", — написал он.