СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
21:41 16.02.2026 (обновлено: 22:35 16.02.2026)
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко стал последним эпизодом крупнейшего коррупционного скандала, который серьезно потряс кабинет... РИА Новости, 16.02.2026
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине

FT: арест Галущенко — последний эпизод скандала, потрясшего кабинет Зеленского

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко стал последним эпизодом крупнейшего коррупционного скандала, который серьезно потряс кабинет Владимира Зеленского, пишет Financial Times.
"Этот скандал вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Украины, поскольку страна продолжает активно добиваться получения миллиардов долларов западной поддержки для своих военных действий и экономики. Кроме того, Украина стремится к ускоренному вступлению в Европейский союз", — говорится в публикации.
Сообщается, что экс-министра энергетики арестовали после обысков в его доме и офисе, проведенных в конце прошлого года в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), известного как операция "Мидас".
"Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского, пришедшей к власти с исторически крупным мандатом и обещанием искоренить коррупцию", — резюмируется в материале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 февраля заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере украинской энергетики".
НАБУ 10 ноября 2025 года сообщило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
