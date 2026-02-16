Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт

Политолог отметил, что Зеленский в течение четырех лет убеждал украинцев в том, что возможна тактическая и стратегическая победа на поле боя. "Но все сегодня понимают, что это были только пиар-ходы. И как только эта ситуация, когда он собственное население держит в кулаке из-за военных действий, закончится, то возможно какое-то гражданское противостояние на Украине, жертвой которого может стать сам Зеленский", - подчеркнул он.