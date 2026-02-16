Рейтинг@Mail.ru
Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074801257.html
Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт
Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт
Владимир Зеленский тянет с подписанием мирного договора по Украине из-за страха потерять пост, а после него, возможно, и свободу, заявил РИА Новости молдавский... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T20:38:00+03:00
2026-02-16T20:38:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
владимир зеленский
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074800237.html
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074792241.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), россия, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Мирный план США по Украине
Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт

Кориенко: Зеленский не идет на мир так как боится потерять пост и свободу

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский тянет с подписанием мирного договора по Украине из-за страха потерять пост, а после него, возможно, и свободу, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве. В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Эксперт рассказал, почему Зеленскому не нужен мир
Вчера, 20:31
"Как только Зеленский потеряет свой пост, то, очевидно, начнутся расследования, то есть с него спросят, наверное, и по делу Тимура Миндича, и по всем остальным кейсам. От этого его сегодня ограждает президентский иммунитет, а когда президентского иммунитета не будет, то, очевидно, за все спросят. И нежелание подписывать мир - это страх потерять свой пост, а за этим может последовать и потеря свободы", - сказал Кориненко.
Политолог отметил, что Зеленский в течение четырех лет убеждал украинцев в том, что возможна тактическая и стратегическая победа на поле боя. "Но все сегодня понимают, что это были только пиар-ходы. И как только эта ситуация, когда он собственное население держит в кулаке из-за военных действий, закончится, то возможно какое-то гражданское противостояние на Украине, жертвой которого может стать сам Зеленский", - подчеркнул он.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики. В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Эксперт рассказал, почему Зеленский тянет с заключением мирного договора
Вчера, 19:30
 
В миреУкраинаЖенева (город)РоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала