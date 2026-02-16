Зеленский боится потерять власть и свободу, считает эксперт

КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский тянет с подписанием мирного договора по Украине из-за страха потерять пост, а после него, возможно, и свободу, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве. В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
"Как только Зеленский потеряет свой пост, то, очевидно, начнутся расследования, то есть с него спросят, наверное, и по делу Тимура Миндича, и по всем остальным кейсам. От этого его сегодня ограждает президентский иммунитет, а когда президентского иммунитета не будет, то, очевидно, за все спросят. И нежелание подписывать мир - это страх потерять свой пост, а за этим может последовать и потеря свободы", - сказал Кориненко.
Политолог отметил, что Зеленский в течение четырех лет убеждал украинцев в том, что возможна тактическая и стратегическая победа на поле боя. "Но все сегодня понимают, что это были только пиар-ходы. И как только эта ситуация, когда он собственное население держит в кулаке из-за военных действий, закончится, то возможно какое-то гражданское противостояние на Украине, жертвой которого может стать сам Зеленский", - подчеркнул он.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики. В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда.