МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не спешит с заключением мирного договора из-за жесткого давления со стороны европейских партнеров, а также опасаясь украинских националистов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

Франции и "Одной из ключевых причин, по которой Зеленский не спешит с заключением мирного договора, является жесткое давление со стороны европейских партнеров, в первую очередь Великобритании Германии . Эти страны активно поддерживают Украину в войне, предоставляя беспрецедентную по объемам военную и финансовую помощь. Зеленский полностью зависит от этой поддержки, что создает ситуацию, в которой он комфортно для себя учитывает интересы своих союзников. Европейские страны, стремящиеся к продолжению конфликта, рассматривают его как историческую возможность ослабления России и укрепления своей безопасности. Тем более, что Зеленский предстает в Европе единственной силой, стимулирующей милитаризацию европейской промышленности", - сказал эксперт.

По его словам, давление евроглобалистов создает для Зеленского дополнительные сложности, так как он должен балансировать между внешними требованиями и внутренними реалиями.

Другой причиной затягивания подписания мирного договора Тиханский назвал страх перед украинскими националистами. "Зеленский, сталкивается с угрозой со стороны националистов, которые воспринимают войну как "священную борьбу" за независимость и идентичность. Эти группы имеют значительное влияние на общественное мнение и могут оказать давление на Зеленского в случае, если он решится на уступки. Зеленский, таким образом, становится заложником этих радикальных настроений, что ограничивает его возможности для принятия компромиссных решений. Уже происшедший подрыв отношений с националистами был обусловлен вмешательством Зеленского в местное самоуправление, что ослабило важные реформы децентрализации и позиции националистов. Кроме того, Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине, в том числе для того, чтобы остаться у власти", - отметил эксперт.

Еще одной причиной такого поведения, по словам Тиханского, является падение рейтинга Зеленского и социально-экономическая ситуация на Украине. "Критическое падение популярности Зеленского, вызванное затянувшимся конфликтом и его последствиями, также играет немаловажную роль. По мере того, как украинское общество осознает реальность военного тупика, вопросы жизни и безопасности начинают преобладать над территориальными амбициями. Усугубляющийся социально-экономический кризис, включая принудительную мобилизацию и значительные потери на фронте, усиливает общественное недовольство. Все эти факторы снижают уровень поддержки Зеленского, делая его более уязвимым к критике и менее склонным к риску, который неизбежно связан с переговорным процессом и заключением мира на условиях РФ", - сказал он.