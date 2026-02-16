Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему Зеленский тянет с заключением мирного договора - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074792241.html
Эксперт рассказал, почему Зеленский тянет с заключением мирного договора
Эксперт рассказал, почему Зеленский тянет с заключением мирного договора - РИА Новости, 16.02.2026
Эксперт рассказал, почему Зеленский тянет с заключением мирного договора
Владимир Зеленский не спешит с заключением мирного договора из-за жесткого давления со стороны европейских партнеров, а также опасаясь украинских националистов, РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:30:00+03:00
2026-02-16T19:30:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_82c881711592860b9255ebe4e76d67c5.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074767161.html
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074724068.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_102f758b2bb86e8a42a71667c5b7a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Белоруссия, Мирный план США по Украине
Эксперт рассказал, почему Зеленский тянет с заключением мирного договора

Тиханский: Зеленский не спешит с заключением мирного договора из-за давления ЕС

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не спешит с заключением мирного договора из-за жесткого давления со стороны европейских партнеров, а также опасаясь украинских националистов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
"Одной из ключевых причин, по которой Зеленский не спешит с заключением мирного договора, является жесткое давление со стороны европейских партнеров, в первую очередь Великобритании, Франции и Германии. Эти страны активно поддерживают Украину в войне, предоставляя беспрецедентную по объемам военную и финансовую помощь. Зеленский полностью зависит от этой поддержки, что создает ситуацию, в которой он комфортно для себя учитывает интересы своих союзников. Европейские страны, стремящиеся к продолжению конфликта, рассматривают его как историческую возможность ослабления России и укрепления своей безопасности. Тем более, что Зеленский предстает в Европе единственной силой, стимулирующей милитаризацию европейской промышленности", - сказал эксперт.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
Вчера, 17:46
По его словам, давление евроглобалистов создает для Зеленского дополнительные сложности, так как он должен балансировать между внешними требованиями и внутренними реалиями.
Другой причиной затягивания подписания мирного договора Тиханский назвал страх перед украинскими националистами. "Зеленский, сталкивается с угрозой со стороны националистов, которые воспринимают войну как "священную борьбу" за независимость и идентичность. Эти группы имеют значительное влияние на общественное мнение и могут оказать давление на Зеленского в случае, если он решится на уступки. Зеленский, таким образом, становится заложником этих радикальных настроений, что ограничивает его возможности для принятия компромиссных решений. Уже происшедший подрыв отношений с националистами был обусловлен вмешательством Зеленского в местное самоуправление, что ослабило важные реформы децентрализации и позиции националистов. Кроме того, Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине, в том числе для того, чтобы остаться у власти", - отметил эксперт.
Еще одной причиной такого поведения, по словам Тиханского, является падение рейтинга Зеленского и социально-экономическая ситуация на Украине. "Критическое падение популярности Зеленского, вызванное затянувшимся конфликтом и его последствиями, также играет немаловажную роль. По мере того, как украинское общество осознает реальность военного тупика, вопросы жизни и безопасности начинают преобладать над территориальными амбициями. Усугубляющийся социально-экономический кризис, включая принудительную мобилизацию и значительные потери на фронте, усиливает общественное недовольство. Все эти факторы снижают уровень поддержки Зеленского, делая его более уязвимым к критике и менее склонным к риску, который неизбежно связан с переговорным процессом и заключением мира на условиях РФ", - сказал он.
По его словам, все эти аспекты создают сложный клубок обстоятельств, в котором Зеленский вынужден действовать с осторожностью, чтобы сохранить свою власть и обеспечить свою безопасность.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии
Вчера, 15:41
 
В миреУкраинаБелоруссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала