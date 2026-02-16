Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет идти на выборы и мирное соглашение из-за резкого падения его популярности среди населения Украины, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
"На фоне экономического краха и нынешнего существования Украины исключительно благодаря поддержке извне у Зеленского резко упал рейтинг среди населения, из-за чего он максимально будет затягивать выборы. Зеленскому не нужен мир. Заключение мирного договора грозит ему полным низложением как в политическом смысле, так и возможно физическом ", - отметил эксперт.
По его словам, Зеленский никогда бы не смог достичь своего положения без поддержки европейских ястребов, в частности, Великобритании, Германии и Франции.
"Несмотря на уже меняющуюся позицию (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона на фоне внутреннего давления, Британия и Германия до сих пор питают надежды и вкладываются в режим Зеленского. И если бы не эти страны Зеленский уже бы был более договороспособен. Есть еще и украинские ультранационалисты, которых Зеленский панически боится. Он стал фактически их заложником внутри Украины и понимает, что сверни он в сторону, то у них хватит возможности его ликвидировать, где бы он не находился и сколько бы не прятался", - подчеркнул эксперт.
По его словам, поэтому на фоне снижения рейтингов и катастрофы в разгромленной инфраструктуре Зеленский требует двухмесячного прекращения огня, что для Москвы неприемлемо, так как Россия прекрасно понимает, что перемирие даст возможность странам Запада подготовить киевскую хунту для дальнейшего сопротивления.
"Зеленского поджимает время. Его ближайшие ставленники в крупных регионах Украины уже напрямую призывают к заключению мира, что говорит о расколе уже внутри правящей элиты. На этом фоне Россия, ведя переговоры неважно где, будь это Абу-Даби или Женева, продолжит вести активные наступательные действия, которые скорее уже приведут не к мирному договору, а к полной капитуляции и потери государственности Украины. Кстати, именно об этом уже недвусмысленно заявляют политики уже на самой Украине", - подытожил Михайлов.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.