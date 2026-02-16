Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074784843.html
Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт
Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт - РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт
Владимир Зеленский не хочет идти на выборы и мирное соглашение из-за резкого падения его популярности среди населения Украины, такое мнение выразил в беседе с... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:43:00+03:00
2026-02-16T18:43:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074392416.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074431570.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт

Михайлов: Зеленский не хочет идти на выборы из-за резкого падения популярности

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет идти на выборы и мирное соглашение из-за резкого падения его популярности среди населения Украины, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
"На фоне экономического краха и нынешнего существования Украины исключительно благодаря поддержке извне у Зеленского резко упал рейтинг среди населения, из-за чего он максимально будет затягивать выборы. Зеленскому не нужен мир. Заключение мирного договора грозит ему полным низложением как в политическом смысле, так и возможно физическом ", - отметил эксперт.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине
14 февраля, 15:44
По его словам, Зеленский никогда бы не смог достичь своего положения без поддержки европейских ястребов, в частности, Великобритании, Германии и Франции.
"Несмотря на уже меняющуюся позицию (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона на фоне внутреннего давления, Британия и Германия до сих пор питают надежды и вкладываются в режим Зеленского. И если бы не эти страны Зеленский уже бы был более договороспособен. Есть еще и украинские ультранационалисты, которых Зеленский панически боится. Он стал фактически их заложником внутри Украины и понимает, что сверни он в сторону, то у них хватит возможности его ликвидировать, где бы он не находился и сколько бы не прятался", - подчеркнул эксперт.
По его словам, поэтому на фоне снижения рейтингов и катастрофы в разгромленной инфраструктуре Зеленский требует двухмесячного прекращения огня, что для Москвы неприемлемо, так как Россия прекрасно понимает, что перемирие даст возможность странам Запада подготовить киевскую хунту для дальнейшего сопротивления.
"Зеленского поджимает время. Его ближайшие ставленники в крупных регионах Украины уже напрямую призывают к заключению мира, что говорит о расколе уже внутри правящей элиты. На этом фоне Россия, ведя переговоры неважно где, будь это Абу-Даби или Женева, продолжит вести активные наступательные действия, которые скорее уже приведут не к мирному договору, а к полной капитуляции и потери государственности Украины. Кстати, именно об этом уже недвусмысленно заявляют политики уже на самой Украине", - подытожил Михайлов.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленскому не хватает поддержки мужчин для победы на выборах, сообщили СМИ
14 февраля, 20:31
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала