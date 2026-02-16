Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт

"Несмотря на уже меняющуюся позицию (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона на фоне внутреннего давления, Британия и Германия до сих пор питают надежды и вкладываются в режим Зеленского. И если бы не эти страны Зеленский уже бы был более договороспособен. Есть еще и украинские ультранационалисты, которых Зеленский панически боится. Он стал фактически их заложником внутри Украины и понимает, что сверни он в сторону, то у них хватит возможности его ликвидировать, где бы он не находился и сколько бы не прятался", - подчеркнул эксперт.