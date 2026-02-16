"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Задержание бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко может быть частью политики США по принуждению Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения, говорится в статье издания "Страна.ua".
"О Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров в Женеве по завершению конфликта и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу. <…> По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в ближайшее время", — сказано в публикации.
Утверждается, что в случае, если Зеленский будет и дальше отказываться от уступок, на него могут продолжить оказывать давление с помощью вручения подозрений его близким соратникам.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 февраля заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере украинской энергетики.
НАБУ 10 ноября 2025 года сообщило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.