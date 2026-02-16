МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Задержание бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко может быть частью политики США по принуждению Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения, говорится в статье издания "Страна.ua".

Утверждается, что в случае, если Зеленский будет и дальше отказываться от уступок, на него могут продолжить оказывать давление с помощью вручения подозрений его близким соратникам.