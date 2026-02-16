Рейтинг@Mail.ru
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 16.02.2026 (обновлено: 21:45 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074767161.html
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому - РИА Новости, 16.02.2026
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
Задержание бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко может быть частью политики США по принуждению Владимира Зеленского к принятию мирного... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:46:00+03:00
2026-02-16T21:45:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
герман галущенко
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_0c779388477fedce8abe8cee40ec412e.jpg
https://ria.ru/20260216/nato-2074765040.html
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074725798.html
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, женева (город), герман галущенко, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, энергоатом
В мире, Украина, США, Женева (город), Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Энергоатом
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому

Задержание Галущенко стало сигналом для Зеленского в преддверии переговоров

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Задержание бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко может быть частью политики США по принуждению Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения, говорится в статье издания "Страна.ua".
Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров в Женеве по завершению конфликта и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу. <…> По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в ближайшее время", — сказано в публикации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Установить контроль". СМИ раскрыли, что Запад задумал против России
Вчера, 17:42
Утверждается, что в случае, если Зеленский будет и дальше отказываться от уступок, на него могут продолжить оказывать давление с помощью вручения подозрений его близким соратникам.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 февраля заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере украинской энергетики.
НАБУ 10 ноября 2025 года сообщило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 15:48
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)Герман ГалущенкоВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала