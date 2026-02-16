Рейтинг@Mail.ru
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
15:48 16.02.2026 (обновлено: 17:50 16.02.2026)
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
США давят на Владимира Зеленского с требованием провести президентские выборы весной, пишет Asia Times.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США давят на Владимира Зеленского с требованием провести президентские выборы весной, пишет Asia Times.
«

"На Зеленского давят Штаты, требуя провести выборы уже этой весной. Дональд Трамп пригрозил, что в противном случае Украина не получит американских гарантий безопасности", — говорится в публикации.

Как отмечается, если глава Белого дома все же дожмет Киев и выборы состоятся, то победитель и следующий глава государства встанет у руля воюющей страны и, возможно, направит ее к миру.
"Трудно предсказать, кто вообще будет баллотироваться на пост президента: пока что никто не выдвигался. Но разумно предположить, что Зеленский попытается переизбраться. И в таком случае он уже не сможет рассчитывать на легкую победу", — уточняется в материале.

Автор статьи добавил, что если на Западе Зеленского чествуют как героя, то на Украине его репутация подорвана целой вереницей коррупционных скандалов.
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Вскоре после этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
