МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США давят на Владимира Зеленского с требованием провести президентские выборы весной, пишет США давят на Владимира Зеленского с требованием провести президентские выборы весной, пишет Asia Times

« "На Зеленского давят Штаты, требуя провести выборы уже этой весной. Дональд Трамп пригрозил, что в противном случае Украина не получит американских гарантий безопасности", — говорится в публикации.

Как отмечается, если глава Белого дома все же дожмет Киев и выборы состоятся, то победитель и следующий глава государства встанет у руля воюющей страны и, возможно, направит ее к миру.

« "Трудно предсказать, кто вообще будет баллотироваться на пост президента: пока что никто не выдвигался. Но разумно предположить, что Зеленский попытается переизбраться. И в таком случае он уже не сможет рассчитывать на легкую победу", — уточняется в материале.

Автор статьи добавил, что если на Западе Зеленского чествуют как героя, то на Украине его репутация подорвана целой вереницей коррупционных скандалов.

В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Вскоре после этого глава киевского режима опроверг эту информацию.

О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.