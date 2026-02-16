"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии

"Чем дольше Зеленский трепыхается, тем большие уступки придется сделать Украине. Будут сражаться дальше — потеряют еще больше. Нет никакого смысла продолжать", — подчеркнул третий.

"Владимир, все это продолжается лишь потому, что тебя еще не скинули с президентского кресла. Стоит тебе провести выборы, как ты в один миг лишишься даже этой маленькой власти, которой обладаешь. И сядешь за коррупцию", — поделился мнением еще один пользователь.