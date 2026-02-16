https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074724068.html
"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии
"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии - РИА Новости, 16.02.2026
"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии
Читатели портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского в ходе конференции по безопасности в Мюнхене о том, что в контексте... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:41:00+03:00
2026-02-16T15:41:00+03:00
2026-02-16T15:41:00+03:00
в мире
украина
мюнхен
япония
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188909_0:84:3054:1802_1920x0_80_0_0_b2b50478d15e8f907785fa180c7367dd.jpg
https://ria.ru/20260216/myunkhen-2074704708.html
https://ria.ru/20260216/polsha-2074660251.html
украина
мюнхен
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188909_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5ff11e2ac0549efbbe9ba40f7ffc43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мюнхен, япония, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Мюнхен, Япония, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Читатели портала Yahoo News Japan
бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского в ходе конференции по безопасности в Мюнхене о том, что в контексте мирных переговоров с Россией Соединенные Штаты требуют уступок лишь от Украины.
"Зеленский
, похоже, не понимает, в каком положении очутилась его страна. Даже страшно смотреть, насколько этот человек погрузился в вымышленный мир с розовыми единорогами", — написал один комментатор.
"Нет, ну а кому еще на уступки-то идти? Украина
уже потерпела поражение. Вполне естественно, что именно киевскому режиму придется согласиться на предлагаемый проект урегулирования конфликта", — отметил другой.
"Чем дольше Зеленский трепыхается, тем большие уступки придется сделать Украине. Будут сражаться дальше — потеряют еще больше. Нет никакого смысла продолжать", — подчеркнул третий.
"Владимир, все это продолжается лишь потому, что тебя еще не скинули с президентского кресла. Стоит тебе провести выборы, как ты в один миг лишишься даже этой маленькой власти, которой обладаешь. И сядешь за коррупцию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский, верни сначала наши деньги! Потом жалуйся", — заключили читатели.
В конце прошлой недели СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене
конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ
за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.