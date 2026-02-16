Рейтинг@Mail.ru
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы - РИА Новости, 16.02.2026
15:00 16.02.2026
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы - РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы
Владимир Зеленский понимает, что США уважают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а его воспринимают критично, и его хамские выпады в сторону Орбана ещё... РИА Новости, 16.02.2026
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы

Депутат Чемерис: Зеленский понимает, что США уважают Орбана

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что США уважают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а его воспринимают критично, и его хамские выпады в сторону Орбана ещё больше расшатывают нестабильные позиции главы киевского режима в глазах администрации американского лидера Дональда Трампа, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких высказываний Украина и не сможет вступить в ЕС.
"Зеленский понимает, что США уважают и симпатизируют Орбану, а вот его они воспринимают крайне критично. И очередные хамские выпады в сторону Орбана ещё больше расшатывают и без того крайне нестабильные позиции пока ещё "главы" Украины в глазах администрации американского лидера Дональда Трампа. Это последние конвульсии политического трупа, и не более того", - сказала Чемерис.
По ее словам, хамские выпады "висящего на последнем волоске легитимности" Зеленского в сторону Орбана в ходе Мюнхенской конференции по безопасности мало удивляют.
"Последователь бандеровских традиций крайне нервно воспринимает большое влияние венгерского лидера на политические процессы и принимаемые решения в мировой политике и Евросоюзе. Особенно сейчас, когда госсекретарь США Марко Рубио отправляется в Будапешт с официальным визитом", - добавила депутат.
