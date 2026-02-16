Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что США уважают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а его воспринимают критично, и его хамские выпады в сторону Орбана ещё больше расшатывают нестабильные позиции главы киевского режима в глазах администрации американского лидера Дональда Трампа, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.