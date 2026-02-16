Рейтинг@Mail.ru
12:39 16.02.2026
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана

Песков: нападки Зеленского на Орбана связаны с мнением по членству Украины в ЕС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нападки Владимира Зеленского на премьер-министра Виктора Орбана де-факто связаны с несогласием Венгрии с членством Украины в ЕС, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с оценкой премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе и считают ли последние нападки Зеленского на Орбана продолжением этой линии.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
