https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074662179.html
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана - РИА Новости, 16.02.2026
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана
Нападки Владимира Зеленского на премьер-министра Виктора Орбана де-факто связаны с несогласием Венгрии с членством Украины в ЕС, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:39:00+03:00
2026-02-16T12:39:00+03:00
2026-02-16T12:48:00+03:00
венгрия
украина
евросоюз
владимир зеленский
виктор орбан
словакия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_0c779388477fedce8abe8cee40ec412e.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074461048.html
венгрия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, евросоюз, владимир зеленский, виктор орбан, словакия, дмитрий песков, в мире
Венгрия, Украина, Евросоюз, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Словакия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали нападки Зеленского на Орбана
Песков: нападки Зеленского на Орбана связаны с мнением по членству Украины в ЕС
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нападки Владимира Зеленского на премьер-министра Виктора Орбана де-факто связаны с несогласием Венгрии с членством Украины в ЕС, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно", - сказал Песков
журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с оценкой премьера Словакии Роберта Фицо
на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии
с членством Украины
в Евросоюзе и считают ли последние нападки Зеленского
на Орбана
продолжением этой линии.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.