Депутат Госдумы назвал мат Зеленского в адрес россиян нервным срывом
12:18 16.02.2026
Депутат Госдумы назвал мат Зеленского в адрес россиян нервным срывом
Новости
украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал озлобленностью и нервным срывом переход Владимира Зеленского на мат в адрес россиян.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
"Нервные срывы Зеленского и частые переходы на оскорбления - это показатель его озлобленности против всего мира, который, по его мнению, недостаточно поддержал Украину в этом конфликте. Зеленский кидается не только на Россию, но и представителей западных держав", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, ругательства Зеленского в адрес россиян - показатель деградации украинской власти.
"Не удивлюсь, если в краткосрочном будущем украинскую делегацию будут привозить на официальные приемы в закрытой клетке с шумоизоляцией, чтоб она ни с кем не подралась и никого не оскорбила, а только могла смотреть через стекло на то, что происходит. Это, конечно, шутка, но отношение к официальному Киеву у всего мира постепенно формируется именно такое", - сказал депутат.
По его словам, своим поведением Зеленский ведет Украину к тому, что понятие "украинское официальное лицо" будет восприниматься в мире как дебошир, скандалист и матерщинник.
Украина Россия Владимир Зеленский Дмитрий Белик Госдума РФ
 
 
