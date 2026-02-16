Депутат Госдумы назвал мат Зеленского в адрес россиян нервным срывом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал озлобленностью и нервным срывом переход Владимира Зеленского на мат в адрес россиян.
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
По его словам, ругательства Зеленского в адрес россиян - показатель деградации украинской власти.
"Не удивлюсь, если в краткосрочном будущем украинскую делегацию будут привозить на официальные приемы в закрытой клетке с шумоизоляцией, чтоб она ни с кем не подралась и никого не оскорбила, а только могла смотреть через стекло на то, что происходит. Это, конечно, шутка, но отношение к официальному Киеву у всего мира постепенно формируется именно такое", - сказал депутат.
По его словам, своим поведением Зеленский ведет Украину к тому, что понятие "украинское официальное лицо" будет восприниматься в мире как дебошир, скандалист и матерщинник.