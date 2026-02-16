СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал озлобленностью и нервным срывом переход Владимира Зеленского на мат в адрес россиян.

По его словам, ругательства Зеленского в адрес россиян - показатель деградации украинской власти.

По его словам, своим поведением Зеленский ведет Украину к тому, что понятие "украинское официальное лицо" будет восприниматься в мире как дебошир, скандалист и матерщинник.