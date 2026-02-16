СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко ответила на требование Владимира Зеленского прояснить ситуацию со вступлением Украины в союз, пишет Berliner Zeitung.
Она сказала, что страны-члены не готовы называть какие-либо сроки и что предстоит еще много работы.
"Это заявление является прямым отказом <...> Владимиру Зеленскому, который в субботу вновь потребовал установить точную дату вступления в качестве части гарантий безопасности для окончательного мирного соглашения с Россией", — говорится в публикации.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.