Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074630526.html
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2026
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко ответила на требование Владимира Зеленского прояснить ситуацию со вступлением Украины в союз, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:50:00+03:00
2026-02-16T10:50:00+03:00
в мире
украина
германия
владимир зеленский
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074511171_0:381:2048:1533_1920x0_80_0_0_1add4b5c9e74c293aa235adfe8a1f017.jpg
https://ria.ru/20260216/dizen-2074602985.html
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074605511.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074511171_0:413:2048:1949_1920x0_80_0_0_e6c66bc38c4b0a333d5059b5dd37d7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, владимир зеленский, кайя каллас
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Кайя Каллас
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене

BZ: Каллас резко ответила на требование Зеленского по вступлению Украины в ЕС

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко ответила на требование Владимира Зеленского прояснить ситуацию со вступлением Украины в союз, пишет Berliner Zeitung.
Она сказала, что страны-члены не готовы называть какие-либо сроки и что предстоит еще много работы.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Заявление премьера Дании об ударах по России поразило Запад
Вчера, 08:50
"Это заявление является прямым отказом <...> Владимиру Зеленскому, который в субботу вновь потребовал установить точную дату вступления в качестве части гарантий безопасности для окончательного мирного соглашения с Россией", — говорится в публикации.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Германии забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 09:15
 
В миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала