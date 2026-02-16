МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине из-за мобилизации останется только Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии "Слуга народа", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Этот ресурс они будут использовать по полной программе. Все остальное дает Запад - деньги, вооружение, дипломатическое прикрытие. Этот ресурс для киевского режима является крайне ценным, и он будет максимально ухудшать или увеличивать списки категорий населения, которые можно использовать в качестве пушечного мяса", - заключил посол.