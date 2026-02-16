Рейтинг@Mail.ru
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.02.2026
09:31 16.02.2026
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.02.2026
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
На Украине из-за мобилизации останется только Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии "Слуга народа", заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 16.02.2026
в мире, украина, россия, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник

Мирошник: из-за мобилизации на Украине останется только Зеленский и его друзья

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине из-за мобилизации останется только Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии "Слуга народа", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас они вносят изменения в перечень профессий, которые подпадают под бронь. Они постепенно сужают количество людей, которые могут избежать призыва. Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты "Слуги народа" и прочих деятелей", - сказал Мирошник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах
Вчера, 23:09
Он отметил, что в военном конфликте Украина участвует только одним ресурсом - человеческим.
"Этот ресурс они будут использовать по полной программе. Все остальное дает Запад - деньги, вооружение, дипломатическое прикрытие. Этот ресурс для киевского режима является крайне ценным, и он будет максимально ухудшать или увеличивать списки категорий населения, которые можно использовать в качестве пушечного мяса", - заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Вчера, 21:26
 
