https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074609927.html
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.02.2026
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
На Украине из-за мобилизации останется только Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии "Слуга народа", заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:31:00+03:00
2026-02-16T09:31:00+03:00
2026-02-16T09:31:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074569093.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074562919.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
Мирошник: из-за мобилизации на Украине останется только Зеленский и его друзья
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине из-за мобилизации останется только Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии "Слуга народа", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас они вносят изменения в перечень профессий, которые подпадают под бронь. Они постепенно сужают количество людей, которые могут избежать призыва. Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского
, депутаты "Слуги народа" и прочих деятелей", - сказал Мирошник
.
Он отметил, что в военном конфликте Украина
участвует только одним ресурсом - человеческим.
"Этот ресурс они будут использовать по полной программе. Все остальное дает Запад - деньги, вооружение, дипломатическое прикрытие. Этот ресурс для киевского режима является крайне ценным, и он будет максимально ухудшать или увеличивать списки категорий населения, которые можно использовать в качестве пушечного мяса", - заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.