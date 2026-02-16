МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности стала провальной для Владимира Зеленского, пишет Tagesspiegel.
В статье отмечается, что поскольку американцы отвергают членство Украины в НАТО, глава киевского режима сейчас стремится к скорейшему вступлению в Европейский союз, государства-члены которого также могут рассчитывать на взаимную помощь.
"В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено", — говорится в публикации.
Кроме того, вместо конкретных обязательств по поставкам вооружений, депутат бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что слышал лишь высокомерие и анализ без последовательных указаний по действиям.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
