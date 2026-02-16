МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности стала провальной для Владимира Зеленского, пишет Tagesspiegel.



В статье отмечается, что поскольку американцы отвергают членство Украины в НАТО, глава киевского режима сейчас стремится к скорейшему вступлению в Европейский союз, государства-члены которого также могут рассчитывать на взаимную помощь.