В Германии забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
09:15 16.02.2026
В Германии забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Мюнхенская конференция по безопасности стала провальной для Владимира Зеленского, пишет Tagesspiegel. В статье отмечается, что поскольку американцы отвергают...
в мире
германия
владимир зеленский
украина
нато
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности стала провальной для Владимира Зеленского, пишет Tagesspiegel.

В статье отмечается, что поскольку американцы отвергают членство Украины в НАТО, глава киевского режима сейчас стремится к скорейшему вступлению в Европейский союз, государства-члены которого также могут рассчитывать на взаимную помощь.
"В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено", — говорится в публикации.

Кроме того, вместо конкретных обязательств по поставкам вооружений, депутат бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что слышал лишь высокомерие и анализ без последовательных указаний по действиям.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
