МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский цепляется за власть, поскольку понимает, что для него это вопрос личной безопасности, а выиграть выборы на Украине он не сможет, поделился мнением с РИА Новости бывший народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

"Не решен главный вопрос: безопасность самого Зеленского (внутри страны - ред.). Он с каждым днем лучше понимает, что не может быть избран (на пост президента Украины - ред.), и только власть гарантирует ему безопасность. Ему плевать, будет он диктатором или "просроченным", - сказал Олейник

По его мнению, в последних выступлениях Зеленский вел себя подчеркнуто нагло. При этом на Мюнхенской конференции по безопасности, добавил эксперт, европейцы через "шуточки и прибауточки" дали понять Зеленскому, что ему ничего не скажут, пока он выполняет их требования.