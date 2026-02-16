Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть
16:57 16.02.2026
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть - РИА Новости, 16.02.2026
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть
Владимир Зеленский цепляется за власть, поскольку понимает, что для него это вопрос личной безопасности, а выиграть выборы на Украине он не сможет, поделился...
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир олейник, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть

Олейник: Зеленский цепляется за власть из страха за свою безопасность

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский цепляется за власть, поскольку понимает, что для него это вопрос личной безопасности, а выиграть выборы на Украине он не сможет, поделился мнением с РИА Новости бывший народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
В Госдуме назвали мат Зеленского в адрес россиян агонией
Вчера, 16:26
"Не решен главный вопрос: безопасность самого Зеленского (внутри страны - ред.). Он с каждым днем лучше понимает, что не может быть избран (на пост президента Украины - ред.), и только власть гарантирует ему безопасность. Ему плевать, будет он диктатором или "просроченным", - сказал Олейник.
По его мнению, в последних выступлениях Зеленский вел себя подчеркнуто нагло. При этом на Мюнхенской конференции по безопасности, добавил эксперт, европейцы через "шуточки и прибауточки" дали понять Зеленскому, что ему ничего не скажут, пока он выполняет их требования.
"Ему (Зеленскому - ред.) никто не задал вопросы о коррупции на Украине. А это значит одно: пока он выполняет их волю, воюя руками украинцев и убивая украинцев, ему ничего не скажут. Вот они так и шутили друг с другом: Зеленский говорил про успехи на фронте, а европейцы - что дадут ему еще денег", - резюмировал Олейник.
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
15 февраля, 18:42
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
