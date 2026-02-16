https://ria.ru/20260216/zelenskij-2074745939.html
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть - РИА Новости, 16.02.2026
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть
Владимир Зеленский цепляется за власть, поскольку понимает, что для него это вопрос личной безопасности, а выиграть выборы на Украине он не сможет, поделился... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:57:00+03:00
2026-02-16T16:57:00+03:00
2026-02-16T16:57:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир олейник
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_a2977c8009415b35490f0fc142df4de2.jpg
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074735624.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074546064.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:670:2048:2206_1920x0_80_0_0_1cbe40f927a0ca1edd4ecf2ec75f6f2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир олейник, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Экс-депутат Рады предположил, почему Зеленский цепляется за власть
Олейник: Зеленский цепляется за власть из страха за свою безопасность
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский цепляется за власть, поскольку понимает, что для него это вопрос личной безопасности, а выиграть выборы на Украине он не сможет, поделился мнением с РИА Новости бывший народный депутат Украины, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
О необходимости выборов на Украине
заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп
, который ранее называл Зеленского
"диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
"Не решен главный вопрос: безопасность самого Зеленского (внутри страны - ред.). Он с каждым днем лучше понимает, что не может быть избран (на пост президента Украины - ред.), и только власть гарантирует ему безопасность. Ему плевать, будет он диктатором или "просроченным", - сказал Олейник
.
По его мнению, в последних выступлениях Зеленский вел себя подчеркнуто нагло. При этом на Мюнхенской конференции по безопасности, добавил эксперт, европейцы через "шуточки и прибауточки" дали понять Зеленскому, что ему ничего не скажут, пока он выполняет их требования.
"Ему (Зеленскому - ред.) никто не задал вопросы о коррупции на Украине. А это значит одно: пока он выполняет их волю, воюя руками украинцев и убивая украинцев, ему ничего не скажут. Вот они так и шутили друг с другом: Зеленский говорил про успехи на фронте, а европейцы - что дадут ему еще денег", - резюмировал Олейник.