Зеленского используют в качестве орудия против Трампа, заявил Медведчук - РИА Новости, 16.02.2026
12:05 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zelenskij-2074652741.html
Зеленского используют в качестве орудия против Трампа, заявил Медведчук
Зеленского используют в качестве орудия против Трампа, заявил Медведчук - РИА Новости, 16.02.2026
Зеленского используют в качестве орудия против Трампа, заявил Медведчук
Владимир Зеленский продолжает быть орудием глобалистов против президента США Дональда Трампа, для этих целей нелегитимный киевский главарь был использован в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:05:00+03:00
2026-02-16T12:05:00+03:00
в мире
сша
мюнхен
вашингтон (штат)
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
оппозиционная платформа - за жизнь
сша
мюнхен
вашингтон (штат)
в мире, сша, мюнхен, вашингтон (штат), владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, США, Мюнхен, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Оппозиционная платформа - За жизнь
Зеленского используют в качестве орудия против Трампа, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский продолжает быть орудием глобалистов против Трампа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает быть орудием глобалистов против президента США Дональда Трампа, для этих целей нелегитимный киевский главарь был использован в Мюнхене на конференции по безопасности, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если украинцев используют в роли пушечного мяса против России, то Зеленский продолжает быть орудием глобалистов против Трампа. Накануне Мюнхенской конференции по безопасности Трамп призвал кровавого клоуна к быстрому подписанию мирного соглашения… Но в Мюнхене кураторы спустили наркофюрера с поводка и скомандовали: "Фас!" Он однозначно дал понять американцам, что никакой сделки быть не может", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский оскорбляет Орбана по команде, считает Медведчук
Вчера, 11:13
Зеленский, как отмечает Медведчук, продолжает цинично умножать на ноль мирные предложения Вашингтона, отказываясь выводить войска из Донбасса. По словам политика, киевский режим обвиняет в потере своих людей, территорий и инфраструктуры Вашингтон. Таким образом, Зеленский напал и на республиканцев, и на демократов.
"Подобное поведение можно назвать исключительной ограниченностью и слабоумием, киевский режим полностью зависим от США и кусать руку хозяина – настоящее безумие. Но если посмотреть на истерику Зеленского в контексте политической игры США – Европа, то все становится на свои места. Несмотря на то что речь госсекретаря (США Марко) Рубио была в Мюнхене намного мягче, чем годом ранее речь (вице-президента США Джей Ди) Вэнса перед европейцами, и была встречена аплодисментами, тем не менее она содержала стратегические упреки глобалистам", - добавил Медведчук.
Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене
Вчера, 10:50
 
