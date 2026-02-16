МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает быть орудием глобалистов против президента США Дональда Трампа, для этих целей нелегитимный киевский главарь был использован в Мюнхене на конференции по безопасности, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.