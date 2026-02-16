МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский по команде продолжает оскорблять премьера Венгрии Виктора Орбана из-за его антивоенной позиции и блокировки плана Еврокомиссии по финансированию Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее нелегитимный Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес законного премьера Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. По словам Медведчука, именно Венгрия нанесла удар по финансированию конфликта на Украине, поскольку Будапешт заблокировал подготовленный Еврокомиссией резервный план финансирования Украины и перекрыл еще один источник финансирования войны.
Зеленский, как отмечает Медведчук, далек от интересов украинского народа и не приближает окончание конфликта, он отрабатывает повестку европейских глобалистов и является их главным политическим оружием против президента США Дональда Трампа.
"Именно поэтому он работает против Орбана, который сегодня является одним из видных трампистов, и которого глобалисты мечтают убрать из руководства Венгрией любым путем. Кровавый клоун озабочен восстановлением иранской монархии значительно больше, чем судьбой украинского народа, и в Европе чувствует себя значительно уютнее, чем в замерзающем Киеве", - добавил председатель совета движения.
По словам Медведчука, Мюнхенская конференция по безопасности стала очередной площадкой для продвижения Зеленского, которого не заботит судьба граждан своей страны.
"Нелегитимный получил в Мюнхене свою порцию славы и оваций, но преступно преданный им украинский народ получил только продолжение кровавой бессмысленной войны, новые жертвы, и новые разрушения", - подытожил Медведчук.
