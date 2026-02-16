Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оскорбляет Орбана по команде, считает Медведчук
Медведчук: Зеленский по команде оскорбляет Орбана из-за антивоенной позиции

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский по команде продолжает оскорблять премьера Венгрии Виктора Орбана из-за его антивоенной позиции и блокировки плана Еврокомиссии по финансированию Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее нелегитимный Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес законного премьера Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. По словам Медведчука, именно Венгрия нанесла удар по финансированию конфликта на Украине, поскольку Будапешт заблокировал подготовленный Еврокомиссией резервный план финансирования Украины и перекрыл еще один источник финансирования войны.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Госдуме назвали высказывания Зеленского в адрес Орбана мерзкими
15 февраля, 14:38
"Отсюда понятно, почему Зеленскому дали команду погавкать в сторону европейского союзника Трампа - венгерского премьера Виктора Орбана", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Зеленский, как отмечает Медведчук, далек от интересов украинского народа и не приближает окончание конфликта, он отрабатывает повестку европейских глобалистов и является их главным политическим оружием против президента США Дональда Трампа.
"Именно поэтому он работает против Орбана, который сегодня является одним из видных трампистов, и которого глобалисты мечтают убрать из руководства Венгрией любым путем. Кровавый клоун озабочен восстановлением иранской монархии значительно больше, чем судьбой украинского народа, и в Европе чувствует себя значительно уютнее, чем в замерзающем Киеве", - добавил председатель совета движения.
По словам Медведчука, Мюнхенская конференция по безопасности стала очередной площадкой для продвижения Зеленского, которого не заботит судьба граждан своей страны.
"Нелегитимный получил в Мюнхене свою порцию славы и оваций, но преступно преданный им украинский народ получил только продолжение кровавой бессмысленной войны, новые жертвы, и новые разрушения", - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
14 февраля, 23:02
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕврокомиссияОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Заголовок открываемого материала