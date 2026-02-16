Зеленский оскорбляет Орбана по команде, считает Медведчук

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский по команде продолжает оскорблять премьера Венгрии Виктора Орбана из-за его антивоенной позиции и блокировки плана Еврокомиссии по финансированию Украины, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.