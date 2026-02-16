Запасы газа в европейских ПХГ упали до минимума за последние четыре года

Согласно данным GIE на 14 февраля, общий уровень заполненности в ПХГ стран Евросоюза составил 33,97%. Ниже этого уровня на эту дату запасы опускались последний раз в 2022 году - до 32,63%. В 2025 году 15 февраля запасы составляли 45,2%, в 2024 году - 65,79%, в 2023 году - 65,27%.