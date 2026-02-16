Запасы газа в европейских ПХГ упали до минимума за последние четыре года

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе 14 февраля опустились ниже 34%, это самый низкий уровень на эту дату за последние четыре года, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на 14 февраля, общий уровень заполненности в ПХГ стран Евросоюза составил 33,97%. Ниже этого уровня на эту дату запасы опускались последний раз в 2022 году - до 32,63%. В 2025 году 15 февраля запасы составляли 45,2%, в 2024 году - 65,79%, в 2023 году - 65,27%.
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских хранилищах. По состоянию на 14 февраля запасы во французских ПХГ опустились до 24,5%.
Запасы в ПХГ в Германии - ключевой страны Евросоюза - 12 февраля также опустились ниже 25%, показав самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений. На 14 февраля заполненность там остается на уровне 23,95%. В связи с этим Миллер выразил уверенность, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища.
Помимо этого, в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, в середине февраля осталось менее 25% запасов. По последним данным GIE, сейчас запасы там составляют 22,97%. В хранилищах газа Нидерландов в начале месяца запасы тоже упали - ниже 20%. По состоянию на 14 февраля заполненность составила 15,57%.