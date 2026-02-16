Рейтинг@Mail.ru
19:46 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/zakharova-2074794467.html
Захарова поздравила жителей Китая с Праздником весны на китайском языке
в мире
россия
москва
китай
мария захарова
россия
москва
китай
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение к жителям КНР, в котором на китайском языке поздравила с наступающим Праздником весны.
"Дорогие китайские друзья! Год лошади уже на пороге. От всей души поздравляю всех с Праздником Весны! Желаю, чтобы в новом году вас переполняла энергия, чтобы вы во всем были первыми, чтобы удача пришла к вам немедленно и чтобы успех был мгновенным", - произнесла Захарова по-китайски в своем видеообращении.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Москва уже в третий раз выступит площадкой для масштабного празднования Китайского Нового года, и добавила, что параллельно с этим в Пекине пройдут празднования русской Масленицы.
"Приглашаю вас на празднование Китайского Нового года в Москве и Масленицы в Пекине", - добавила Захарова все также по-китайски.
Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года.
