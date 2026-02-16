Захарова поздравила жителей Китая с Праздником весны на китайском языке

"Приглашаю вас на празднование Китайского Нового года в Москве и Масленицы в Пекине", - добавила Захарова все также по-китайски.

Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года.