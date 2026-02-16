МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киевский режим достиг состояния международной террористической ячейки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацистской прошивки", — рассказала она в программе "Большая игра" на Первом канале.
Дипломат пояснила, что речь идет о международном терроризме, который подпитывают оружием, деньгами и политической поддержкой извне.
«
"Целый конгломерат стран под натовским зонтиком", — отметила Захарова.
В частности, Украина совершает теракты не только против мирных жителей, но и работников соцслужб, рассказала представитель МИД.
«
"Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть", — добавила она.
В декабре замглавы МИД Дмитрий Любинский подчеркивал, что Москва не видит со стороны Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Напротив, добавил дипломат, оружие из стран этого блока используют неонацисты для атак на мирных жителей на территории России.