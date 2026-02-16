Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД - РИА Новости, 16.02.2026
03:28 16.02.2026 (обновлено: 10:16 16.02.2026)
Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД
Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД
Киевский режим достиг состояния международной террористической ячейки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2026
Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД

Захарова: Киев доигрался до террористической ячейки с неонацистской прошивкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киевский режим достиг состояния международной террористической ячейки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацистской прошивки", — рассказала она в программе "Большая игра" на Первом канале.
Дипломат пояснила, что речь идет о международном терроризме, который подпитывают оружием, деньгами и политической поддержкой извне.
"Целый конгломерат стран под натовским зонтиком", — отметила Захарова.

В частности, Украина совершает теракты не только против мирных жителей, но и работников соцслужб, рассказала представитель МИД.
"Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть", — добавила она.

В декабре замглавы МИД Дмитрий Любинский подчеркивал, что Москва не видит со стороны Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Напротив, добавил дипломат, оружие из стран этого блока используют неонацисты для атак на мирных жителей на территории России.
В миреРоссияКиевМария ЗахароваДмитрий ЛюбинскийУкраина
 
 
