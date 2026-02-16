В ХМАО директора и инженера спортцентра задержали после гибели ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Директор и главный инженер центра физкультуры и спорта "Юность" задержаны после гибели подростка, которого завалило снегом с крыши спорткомплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, им предъявлены обвинения в халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Обвинения в халатности предъявлены двум должностным лицам – директору и главному инженеру муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность". Обвиняемые задержаны", – сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По версии следствия, фигуранты не проконтролировали состояние кровли объекта, не приняли мер к организации надлежащей очистки кровли, не обеспечили контроль за опасной зоной складирования снега у стены здания.

"Вследствие неисполнения указанными лицами должностных обязанностей 14 февраля на кровле объекта образовались критические снежные массы, упавшие на группу несовершеннолетних, один из которых скончался, двое – получили телесные повреждения", – уточнили в управлении.

Ранее, 14 февраля, ведомство информировало, что в результате схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе Сургутском районе один подросток погиб, второй был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.