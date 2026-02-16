https://ria.ru/20260216/zaderzhanie-2074804488.html
В ХМАО директора и инженера спортцентра задержали после гибели ребенка
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, лянтор, россия, следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Директор и главный инженер центра физкультуры и спорта "Юность" задержаны после гибели подростка, которого завалило снегом с крыши спорткомплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, им предъявлены обвинения в халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Обвинения в халатности предъявлены двум должностным лицам – директору и главному инженеру муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность". Обвиняемые задержаны", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
По версии следствия, фигуранты не проконтролировали состояние кровли объекта, не приняли мер к организации надлежащей очистки кровли, не обеспечили контроль за опасной зоной складирования снега у стены здания.
"Вследствие неисполнения указанными лицами должностных обязанностей 14 февраля на кровле объекта образовались критические снежные массы, упавшие на группу несовершеннолетних, один из которых скончался, двое – получили телесные повреждения", – уточнили в управлении.
Ранее, 14 февраля, ведомство информировало, что в результате схода снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе
в Сургутском районе
один подросток погиб, второй был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
По данным депздрава региона, состояние госпитализированного ребенка стабильное. Позднее в больницы обратились трое детей, пострадавших в результате схода снега в Лянторе, их также госпитализировали для наблюдения.