Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 16.02.2026 (обновлено: 13:09 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/yug-2074667151.html
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 16.02.2026
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли за сутки свыше 175 военных и танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:55:00+03:00
2026-02-16T13:09:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
константиновка
краматорск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846804934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37b1cf3e61deec9fff55e006b3b26c1f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846804934_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_887de65f2b7746894dd51516b601daa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, константиновка, краматорск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Краматорск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© AP Photo / LIBKOSРаненный украинский солдат
Раненный украинский солдат - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / LIBKOS
Раненный украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки свыше 175 военных и танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
По информации Минобороны РФ, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаКраматорскБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала