ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 16.02.2026
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли за сутки свыше 175 военных и танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:55:00+03:00
2026-02-16T12:55:00+03:00
2026-02-16T13:09:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
константиновка
краматорск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
константиновка
краматорск
Новости
ru-RU
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Краматорск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
