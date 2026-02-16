https://ria.ru/20260216/wildberries-2074802503.html
Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых
Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых - РИА Новости, 16.02.2026
Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых
Применение биометрии может стать потенциально эффективным инструментом для развития онлайн-торговли товарами, дистанционная продажа которых сейчас ограничена -... РИА Новости, 16.02.2026
Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых
Wildberries: биометрия может стать эффективным инструментом для онлайн-торговли
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Применение биометрии может стать потенциально эффективным инструментом для развития онлайн-торговли товарами, дистанционная продажа которых сейчас ограничена - такими как алкоголь и табачная продукция, рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
заявил, что правительство предлагает использовать биометрию для идентификации возраста покупателя при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, мера обсуждается с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.
"Мы рассматриваем использование ЕБС в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией", - сообщили в маркетплейсе.
Отмечается, что при условии обеспечения необходимого уровня защиты операций такой механизм может стать практичным решением для рынка.