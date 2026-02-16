Рейтинг@Mail.ru
20:49 16.02.2026
Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых
Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых
2026-02-16T20:49:00+03:00
2026-02-16T20:50:00+03:00
2026
технологии, россия, дмитрий григоренко, wildberries, экономика
В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Применение биометрии может стать потенциально эффективным инструментом для развития онлайн-торговли товарами, дистанционная продажа которых сейчас ограничена - такими как алкоголь и табачная продукция, рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что правительство предлагает использовать биометрию для идентификации возраста покупателя при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, мера обсуждается с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России
Вчера, 18:24
"Мы рассматриваем использование ЕБС в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией", - сообщили в маркетплейсе.
Отмечается, что при условии обеспечения необходимого уровня защиты операций такой механизм может стать практичным решением для рынка.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко
Вчера, 18:21
 
Заголовок открываемого материала