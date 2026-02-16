Wildberries рассказал о введении биометрии для продажи товаров для взрослых

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Применение биометрии может стать потенциально эффективным инструментом для развития онлайн-торговли товарами, дистанционная продажа которых сейчас ограничена - такими как алкоголь и табачная продукция, рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что правительство предлагает использовать биометрию для идентификации возраста покупателя при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, мера обсуждается с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.

"Мы рассматриваем использование ЕБС в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией", - сообщили в маркетплейсе.