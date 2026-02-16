Посол Эфиопии уверен в успешном выходе Wildberries на рынок республики

"Я думаю, эта инициатива будет успешной в Эфиопии, потому что у WB есть опыт в данной области, они знают, как это организовать. Теперь это нужно перенести на эфиопский рынок, адаптировать к нашей системе и, конечно, создать возможности для тех, кто их ищет. В Эфиопии много молодых людей, которые готовы подключиться к этой работе", - заключил он.