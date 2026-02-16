Рейтинг@Mail.ru
Посол Эфиопии уверен в успешном выходе Wildberries на рынок республики - РИА Новости, 16.02.2026
07:56 16.02.2026
Посол Эфиопии уверен в успешном выходе Wildberries на рынок республики
Посол Эфиопии уверен в успешном выходе Wildberries на рынок республики
Посол Эфиопии уверен в успешном выходе Wildberries на рынок республики

Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выход объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) на рынок Эфиопии наверняка будет успешным, учитывая их экспертизу, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
"Компания WB планирует локализовать свою платформу в Эфиопии. Они уже начали какие-то приготовления и заключили соглашение с Суверенным фондом Эфиопии (Ethiopian InvestmentHolding). Насколько я понимаю, они хотят расширять свой бизнес. То есть, это не только маркетплейс, а нечто большее", - сказал он.
Начало работы компании зависит от того, как быстро будут двигаться дела, но процесс уже начался, отметил дипломат.
"Я думаю, эта инициатива будет успешной в Эфиопии, потому что у WB есть опыт в данной области, они знают, как это организовать. Теперь это нужно перенести на эфиопский рынок, адаптировать к нашей системе и, конечно, создать возможности для тех, кто их ищет. В Эфиопии много молодых людей, которые готовы подключиться к этой работе", - заключил он.
