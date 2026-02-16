https://ria.ru/20260216/vzryv-2074751014.html
Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт
Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт - РИА Новости, 16.02.2026
Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт
Служба безопасности Украины заявила, что квалифицировала как теракт взрыв автомобиля в Одессе, в ходе которого пострадал полковник ВСУ. РИА Новости, 16.02.2026
