Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт - РИА Новости, 16.02.2026
17:10 16.02.2026
Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт
в мире
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире, одесса, украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт

СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Одессе как теракт

© Фото : Нацполиция УкраиныАвтомобиль взорвался в Одессе на юге Украины
Автомобиль взорвался в Одессе на юге Украины
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что квалифицировала как теракт взрыв автомобиля в Одессе, в ходе которого пострадал полковник ВСУ.
Издание ранее сообщало, что в Одессе в понедельник взорвался автомобиль, в результате чего пострадал полковник ВСУ. По данным украинской полиции, взрыв произошел в Киевском районе Одессы, пострадавший является 56-летним местным жителем.
"СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного управления СБУ в соцсети Facеbook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Последствия взрыва автомобиля в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Киеве взорвали автомобиль военного
4 января, 14:47
 
