Бывший украинский военный пострадал при взрыве автомобиля в Одессе

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший военный, полковник ВСУ пострадал при взрыве автомобиля в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Издание ранее сообщало, что в Одессе взорвался автомобиль, в результате чего мужчина получил травмы, однако в сопровождении врача сам смог дойти до машины скорой помощи. По данным украинской полиции, взрыв произошел в Киевском районе Одессы, пострадавший является 56-летним местным жителем.

"Водитель, чье авто взорвалось в Одессе, когда он активировал сигнализацию, - бывший военный, полковник. Он выжил", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.