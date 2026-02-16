https://ria.ru/20260216/vzryv-2074617655.html
Как минимум один человек пострадал при взрыве автомобиля в Одессе
Мужчина пострадал в результате взрыва автомобиля в Одессе на юге Украины, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua". РИА Новости, 16.02.2026
