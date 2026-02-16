МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".

« "Слышны звуки взрывов", — говорится в его Telegram-канале.

Телеканал сообщал о таком же инциденте в Николаевcкой области.

Ночью воздушную тревогу объявляли в этих двух регионах, а также в Киевской, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины : объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.