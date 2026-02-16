Дотком заявил о взломе производителя шпионского ПО Palantir

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Хакерам удалось получить доступ к данным крупного американского разработчика шпионского ПО Palantir, из которых следует, что компания следит за мировыми лидерами и предпринимателями, сообщил в понедельник основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

"Palantir предположительно взломали. ИИ-агент был применен для получения админского доступа, и вот что предположительно обнаружили взломщики: (руководители компании – ред.) Питер Тиль и Алекс Карп ведут масштабную слежку за мировыми лидерами и титанами промышленности", - написал он в соцсети Х.

"Они оставили лазейки для доступа к данным в устройствах, автомобилях и самолетах мировых лидеров и собрали крупнейший архив материалов для шантажа", - утверждает Дотком.

Кроме того, Palantir якобы участвует в создании ядерного и биологического оружия для Украины и тесно сотрудничает с Центральным разведывательным управлением США.

"Они считают, что им остался год. Они намерены реализовать это, отвлекая Россию на бессмысленные мирные переговоры", - пишет активист.

Одновременно он возлагает на компанию ответственность за большую часть гибелей в Газе, аргументируя это тем, что Palantir разработал для Израиля ИИ наведения на цель.

"Данные Palantir, которые хакеры предположительно добыли, будут переданы России и/или Китаю . Меня выбрали доверенным лицом для этой публикации. Я не имею отношения к взлому Palantir, я не знаю взломщиков. Но я точно знаю, что взлом имел место", - говорится в сообщении.

Спустя три часа на это отреагировал технический директор Palantir Шиам Санкар, который напомнил, что Дотком "предсказывал арест Хиллари (Клинтон)" и "падение (специального прокурора по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США Роберта) Мюллера". Он заверил, что данные не утекут.

"Palantir держится", - написал Санкар.