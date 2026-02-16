Рейтинг@Mail.ru
Дотком заявил о взломе производителя шпионского ПО Palantir - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 16.02.2026 (обновлено: 17:02 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/vzlom-2074747412.html
Дотком заявил о взломе производителя шпионского ПО Palantir
Дотком заявил о взломе производителя шпионского ПО Palantir - РИА Новости, 16.02.2026
Дотком заявил о взломе производителя шпионского ПО Palantir
Хакерам удалось получить доступ к данным крупного американского разработчика шпионского ПО Palantir, из которых следует, что компания следит за мировыми... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:01:00+03:00
2026-02-16T17:02:00+03:00
технологии
сша
россия
украина
ким дотком (шмитц)
дональд трамп
алексей карпов
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20260214/parol-2074383668.html
https://ria.ru/20260122/moshenniki-2069467598.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, россия, украина, ким дотком (шмитц), дональд трамп, алексей карпов, megaupload, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Технологии, США, Россия, Украина, Ким Дотком (Шмитц), Дональд Трамп, Алексей Карпов, Megaupload, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Дотком заявил о взломе производителя шпионского ПО Palantir

Дотком заявил о взломе Palantir, которая якобы следит за мировыми лидерами

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Хакерам удалось получить доступ к данным крупного американского разработчика шпионского ПО Palantir, из которых следует, что компания следит за мировыми лидерами и предпринимателями, сообщил в понедельник основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Palantir предположительно взломали. ИИ-агент был применен для получения админского доступа, и вот что предположительно обнаружили взломщики: (руководители компании – ред.) Питер Тиль и Алекс Карп ведут масштабную слежку за мировыми лидерами и титанами промышленности", - написал он в соцсети Х.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
14 февраля, 14:44
По словам Доткома, в их распоряжении расшифровки "тысяч часов" разговоров президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джея Ди Вэнса и предпринимателя-миллиардера Илона Маска.
"Они оставили лазейки для доступа к данным в устройствах, автомобилях и самолетах мировых лидеров и собрали крупнейший архив материалов для шантажа", - утверждает Дотком.
Кроме того, Palantir якобы участвует в создании ядерного и биологического оружия для Украины и тесно сотрудничает с Центральным разведывательным управлением США.
"Они считают, что им остался год. Они намерены реализовать это, отвлекая Россию на бессмысленные мирные переговоры", - пишет активист.
Одновременно он возлагает на компанию ответственность за большую часть гибелей в Газе, аргументируя это тем, что Palantir разработал для Израиля ИИ наведения на цель.
"Данные Palantir, которые хакеры предположительно добыли, будут переданы России и/или Китаю. Меня выбрали доверенным лицом для этой публикации. Я не имею отношения к взлому Palantir, я не знаю взломщиков. Но я точно знаю, что взлом имел место", - говорится в сообщении.
Спустя три часа на это отреагировал технический директор Palantir Шиам Санкар, который напомнил, что Дотком "предсказывал арест Хиллари (Клинтон)" и "падение (специального прокурора по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США Роберта) Мюллера". Он заверил, что данные не утекут.
"Palantir держится", - написал Санкар.
Ранее Дотком обвинял американские власти в создании COVID-19, предсказывал в 2024 году скорый побег Владимира Зеленского, утверждал, что Трамп не сможет остановить крах экономики США.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
22 января, 04:23
 
ТехнологииСШАРоссияУкраинаКим Дотком (Шмитц)Дональд ТрампАлексей КарповMegauploadЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала