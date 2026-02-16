Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/vychety-2074594077.html
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году - РИА Новости, 16.02.2026
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году
Имущественные и инвестиционные вычеты Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставляет россиянам в автоматическом порядке, а получить стандартные вычеты на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T06:59:00+03:00
2026-02-16T06:59:00+03:00
общество
россия
андрей костин (банкир)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_c8139a8dda11656b0dad58b0ac91fdb7.jpg
https://ria.ru/20250218/moskva-1999962882.html
https://ria.ru/20260212/vychet-2073804354.html
https://ria.ru/20250817/vychet-2035848288.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9058eea4f3dd12dfa270d648bebb2afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей костин (банкир), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Россия, Андрей Костин (банкир), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году

РИА Новости: получить стандартные вычеты на детей проще всего через работодателя

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Имущественные и инвестиционные вычеты Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставляет россиянам в автоматическом порядке, а получить стандартные вычеты на детей проще всего через работодателя, рассказал РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин.
"Самый простой способ получить налоговый вычет – оформить его через работодателя в том же году, когда произошли расходы. Причем, для получения стандартных вычетов на себя или детей, достаточно подать заявление работодателю, в налоговую обращаться не нужно. После чего с вашей зарплаты не будет удерживаться НДФЛ до тех пор, пока не исчерпается сумма вычета, которая указана в полученном от налоговой уведомлении", - сказал он.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Власти Москвы рассказали о налоговом вычете за сдачу нормативов ГТО
18 февраля 2025, 07:11
В частности, так можно получить стандартные вычеты на детей. В 2026 году предельный размер вычета на одного ребенка составляет 1,4 тысячи рублей, на второго – 2,8 тысячи рублей, а на третьего – 6 тысяч рублей. Вычет на ребенка-инвалида составляет 12 тысяч рублей. Стандартные вычеты также существуют для отдельных категорий взрослых, например, инвалидов или ветеранов боевых действий, а также для всех россиян, сдавших норматив ГТО и прошедших диспансеризацию в том же году.
Однако есть несколько исключений: через работодателя нельзя оформить социальный налоговый вычет на благотворительность, пожертвования и инвестиционные вычеты. Также нельзя получить налоговый вычет, требующий предварительного подтверждения из налоговой, через тех работодателей, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения.
Кроме того, для социальных, имущественных и инвестиционных вычетов существует автоматический порядок. "Для оформления вычета достаточно подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России", - объяснил юрист. Такое заявление само появится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, если у налоговиков есть данные о расходах налогоплательщика на лечение, обучение или спорт, либо о зачислении средства на долгосрочные накопления.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Названы вида налоговых вычетов, доступных россиянам в упрощенном порядке
12 февраля, 05:03
В остальных случаях для получения вычета надо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это также можно сделать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика либо подать в бумажном виде лично в территориальное отделение ФНС России или в МФЦ, напомнил юрист. В обоих случаях необходимо приложить документы, подтверждающие расходы.
"Таким образом можно оформить любой налоговый вычет, но только по окончании календарного года, в котором произошли расходы. Например, если вы оплатили медицинские услуги в 2025 году, подать налоговую декларацию вы сможете только в 2026 году", - отметил Костин.
Он указал, что срок проведения камеральной налоговой проверки декларации – не более трех месяцев со дня представления декларации, однако на практике все происходит значительно быстрее.
Женщина с ребенком за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Эксперт рассказала, как родители могут получить налоговый вычет за детей
17 августа 2025, 02:24
 
ОбществоРоссияАндрей Костин (банкир)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала