Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Имущественные и инвестиционные вычеты Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставляет россиянам в автоматическом порядке, а получить стандартные вычеты на детей проще всего через работодателя, рассказал РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин.

"Самый простой способ получить налоговый вычет – оформить его через работодателя в том же году, когда произошли расходы. Причем, для получения стандартных вычетов на себя или детей, достаточно подать заявление работодателю, в налоговую обращаться не нужно. После чего с вашей зарплаты не будет удерживаться НДФЛ до тех пор, пока не исчерпается сумма вычета, которая указана в полученном от налоговой уведомлении", - сказал он.

В частности, так можно получить стандартные вычеты на детей. В 2026 году предельный размер вычета на одного ребенка составляет 1,4 тысячи рублей, на второго – 2,8 тысячи рублей, а на третьего – 6 тысяч рублей. Вычет на ребенка-инвалида составляет 12 тысяч рублей. Стандартные вычеты также существуют для отдельных категорий взрослых, например, инвалидов или ветеранов боевых действий, а также для всех россиян, сдавших норматив ГТО и прошедших диспансеризацию в том же году.

Однако есть несколько исключений: через работодателя нельзя оформить социальный налоговый вычет на благотворительность, пожертвования и инвестиционные вычеты. Также нельзя получить налоговый вычет, требующий предварительного подтверждения из налоговой, через тех работодателей, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, для социальных, имущественных и инвестиционных вычетов существует автоматический порядок. "Для оформления вычета достаточно подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России", - объяснил юрист. Такое заявление само появится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, если у налоговиков есть данные о расходах налогоплательщика на лечение, обучение или спорт, либо о зачислении средства на долгосрочные накопления.

В остальных случаях для получения вычета надо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это также можно сделать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика либо подать в бумажном виде лично в территориальное отделение ФНС России или в МФЦ, напомнил юрист. В обоих случаях необходимо приложить документы, подтверждающие расходы.

"Таким образом можно оформить любой налоговый вычет, но только по окончании календарного года, в котором произошли расходы. Например, если вы оплатили медицинские услуги в 2025 году, подать налоговую декларацию вы сможете только в 2026 году", - отметил Костин