Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 250 компаний привлекли финансирование от розничных инвесторов на общую сумму свыше 290 миллиардов рублей через размещение на платформе ВТБ Мои Инвестиции в 2025 году, сообщает ВТБ.

Как отмечается в сообщении, рынок облигаций остается главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% общего объема сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 миллиардов рублей.