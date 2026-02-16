Рейтинг@Mail.ru
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/vtb-2074726173.html
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей - РИА Новости, 16.02.2026
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей
Более 250 компаний привлекли финансирование от розничных инвесторов на общую сумму свыше 290 миллиардов рублей через размещение на платформе ВТБ Мои Инвестиции... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:50:00+03:00
2026-02-16T15:50:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей

Более 250 компаний привлекли финансирование на платформе ВТБ Мои Инвестиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 250 компаний привлекли финансирование от розничных инвесторов на общую сумму свыше 290 миллиардов рублей через размещение на платформе ВТБ Мои Инвестиции в 2025 году, сообщает ВТБ.
Как отмечается в сообщении, рынок облигаций остается главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% общего объема сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 миллиардов рублей.
"Результаты прошлого года показывают высокую активность клиентов и устойчивый интерес частных инвесторов к платформе — это реальные инвестиции в российский бизнес", – приводится в сообщении комментарий начальника управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала