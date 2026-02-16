https://ria.ru/20260216/vtb-2074726173.html
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд рублей
Более 250 компаний привлекли финансирование на платформе ВТБ Мои Инвестиции
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 250 компаний привлекли финансирование от розничных инвесторов на общую сумму свыше 290 миллиардов рублей через размещение на платформе ВТБ Мои Инвестиции в 2025 году, сообщает ВТБ.
Как отмечается в сообщении, рынок облигаций остается главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% общего объема сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 миллиардов рублей.
"Результаты прошлого года показывают высокую активность клиентов и устойчивый интерес частных инвесторов к платформе — это реальные инвестиции в российский бизнес", – приводится в сообщении комментарий начальника управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина.